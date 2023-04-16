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В Черном море находятся российские ракетоносители: сколько на них "Калибров"

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Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 11:56
В Черном море находятся российские ракетоносители: сколько на них "Калибров" Фото: РФ вывела в Черное море два ракетоносителя (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия 16 апреля вывела в Черное море два носителя ракет. Общий залп может составлять 8 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море семь кораблей. Среди них два ракетоносителя.

В Средиземном море РФ продолжает держать семь кораблей, из них три ракетоносителя, общий залп - 20 ракет. В Азовском море зафиксировали нахождение одного вражеского корабля.

Напомним, российские войска в ночь на 16 апреля атаковали Запорожье и область. В городе Камышеваха в результате удара разрушена церковь.

За минувшие сутки россияне выпустили по Херсонской области 419 снарядов. В результате атак врага два человека погибли.

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