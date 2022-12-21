Россияне терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия, - Генштаб

Российские оккупанты терпят значительные потери на фронте и усиливают контрразведывательные мероприятия во временно оккупированных населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В течение 21 декабря россияне нанесли три ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе вражеская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, оккупанты совершили более 20 обстрелов из РСЗО.
Захватчики продолжают сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.
Кроме того, подтверждено огневое поражение 15 и 16 декабря вражеских складов боеприпасов в районе Кадиевки Луганской области. Детонация на складах продолжалась более 20 часов.
Генштаб сообщает, что в населенном пункте Новобогдановка Запорожской области захватчики организовали полевой госпиталь. В Новотроицком Херсонской области противник переоборудовал местную больницу для лечения своих раненых. При этом больные местные жители были принудительно "выписаны". В этом же населенном пункте россияне ужесточили контрразведывательные меры. Все это свидетельствует о значительных потерях противника.
Тем временем, украинская авиация в течение 21 декабря нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также наши бойцы сбили российский беспилотник типа "Форпост", который стоит около 6 млн долларов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны также поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы россиян.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими.
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