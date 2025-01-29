Россияне несут значительные потери под Покровском. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 29 января состоялось 91 боевое столкновение. Российские оккупанты активно атакуют на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина. С начала суток украинские воины отбили уже 19 атак, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении с начала суток враг совершил пять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, получил отпор.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили семь штурмовых действий захватчиков вблизи Новомарочного, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку в районе Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 39 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 27 атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.
На Новопавловском направлении захватчики осуществили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое. Одно боестолкновение продолжается.
На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.
В Курской области украинские защитники за сегодня отбили две атаки российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются, кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив при этом 21 управляемую авиационную бомбу.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 834 тысяч военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1670 человек. Кроме того, украинские воины уничтожили 10 танков, 24 боевых бронированных машины, 29 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 57 дронов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 97 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.