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Россияне несут значительные потери под Бахмутом, - Генштаб

Фото: россияне несут большие потери под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В течение последней недели под Бахмутом россияне несут значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области, ежедневно прибывают более 50 окупантов с тяжелыми ранениями.

"Госпиталь переполнен, и, за неимением достаточного количества медперсонала, имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых", - отметили в Генштабе.

Ситуация на Бахмутском направлении

Последние несколько недель на Бахмутском направлении активизировались боевые действия. Вооруженные силы Украины совершают успешные контрнаступательные действия на флангах под Бахмутом. К примеру, в течение 9 июня нашим воинам удалось продвинуться до 1400 метров на разных участках.

Большую часть самого Бахмута контролируют россияне, однако бои за город еще продолжаются. По оценкам британской разведки,на каждые 48 см завоеванных россиянами позиций, у них есть в среднем один убитый или раненый.

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