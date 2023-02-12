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Россияне на Кременском направлении отошли назад после значительных потерь, - Гайдай

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Луганская область, Воскресенье 12 февраля 2023 10:44
Россияне на Кременском направлении отошли назад после значительных потерь, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска несколько дней активно вели атаки на Кременском направлении. Однако понесли существенные потери и отошли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам ситуация в Луганской области сложная, но полностью контролируется Силами обороны.

"Несколько дней назад было очень много мощных атак. Основные усилия были брошены на Кременском направлении. Враг не дает покоя и в направлении Белогоровки, там постоянные обстрелы из танков, тяжелой артиллерии и авиации", - рассказал Гайдай.

Впрочем, как отметил глава ОВА, на Кременском направлении враг понес существенные потери так, что даже "немного дал отдохнуть нашим защитникам".

"Они (оккупанты - ред.) оттянулись, ведь им нужно было пополнить свои подразделения, поскольку были достаточно разбиты. Пытались идти даже колонной техники, но после хорошего ответа от наших защитников они так же отошли назад", - сообщил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали наступление в Луганской области, но успехов не имеют.

Также мы писали о том, что темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области в течение последней недели вырос.

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