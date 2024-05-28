"Россияне уже не зайдут, как в 2022-ом". Репортаж РБК-Украина из пограничья Сумщины

Прошло уже более двух лет после того, как из Сумской области были изгнаны российские войска. Сейчас эта область – вероятная следующая цель оккупантов. Как и на соседней Харьковщине, они будут пытаться создать здесь так называемую санитарную зону, оттеснив украинские силы вглубь от границы.

Пограничная Сумщина, по которой мы двигаемся, уже сейчас мало отличается от множества населенных пунктов на Донбассе – сплошные руины. Главное отличие – здесь до сих пор остается некоторое количество местных. Так что жизнь еще чувствуется. Этот участок фронта держат бойцы 117-й бригады территориальной обороны.

Издалека слышны звуки "выходов". Это значит, что украинские солдаты отрабатывают по позициям врага из минометов и других вооружений. Скоро сможем увидеть их работу своими глазами.

Основное требование на фронте – скорость. Надо быстро выбежать из авто и незаметно пробежать к замаскированным позициям. В небе постоянно есть вражеские "глаза". Как только россияне замечают перемещение людей – сразу могут нанести удар, неважно, по военным или гражданским.

Минометчики

Под маскировочной сеткой видно небольшое отверстие в земле. На первый взгляд кажется, будто это маленькая норка. Нас просят пройти внутрь, чтобы переждать опасность. Сквозь темноту пробивается тусклый свет, по коридорчику попадаем в большой блиндаж. Здесь ребята устроили себе уютный дом. По бокам стоят двухэтажные кровати, посередине столик с разными вкусностями и чаем. Все сделано собственноручно из дерева. Здесь есть возможность пообщаться с водителем минометного расчета.

Роман рассказывает, что враг здесь постоянно пытается прорвать оборону, периодически заходят ДРГ, обстрелы – постоянно. Регулярно доходит и до стрелковых боев, ведь вражеские группы подходят прямо к украинским блокпостам.

"Минут 30-40 назад россияне ударили с РПГ. В целом сейчас здесь горячо", – говорит водитель.

Во время разговора в блиндаж забегает "Бут". Разведчики заметили врага. Надо быстро подготовить мину. Бут берет большой деревянный бокс и осторожно достает мину 120 калибра, снимает с нее дополнительные защитные элементы и предохранительный колпачок. Боец обходится с боезарядом с осторожностью, чтобы не попал мусор или что-нибудь лишнее, ведь от этого зависит качество выстрела.

"Мина у нас подготовлена. Будем ее выносить на боевую позицию. Будем работать по противнику", – говорит он.

Владимир "Бут" – в минометном расчете. Говорит, что с первых дней пришел на службу. В гражданской жизни был железнодорожником. Сам из Сум, поэтому сомнений, идти или не идти, у него не было.

"Трудно было. Но некуда было деваться. Нужно было защищать Сумщину, семью, всех людей, эту страну", – говорит он. После войны "Бут" мечтает вернуться в любимую профессию.

Времени на разговоры немного, по рации передают, что дрон фиксирует скопление врага и координаты цели, пришло время отрабатывать.

"Бут" быстро бежит по траншее и заряжает миномет. Последние наводки на цель, предупредительный выкрик "выстрел!" и громкий взрыв. Взрывная волна настолько сильная, что пыль и легкие предметы вздымаются в воздухе. Командир дает приказ быстро убегать в укрытие, ведь через несколько минут прилетает "ответ" от врага.

В блиндаже можно посмотреть результаты работы. Операторы разведывательных дронов показывают видео с БПЛА. Удалось поразить скопление противника вблизи границы. По словам бойцов, этот миномет поражает цели на расстоянии до четырех с половиной километров, бьет по вражеской технике и может прикрывать пехоту.

Группа "Клевер"

На другом участке фронта работает группа самоходной гаубицы. Дальнобойное оружие здесь играет важную роль для того, чтобы подавлять попытки противника обстреливать прифронтовые населенные пункты.

Бойцы радостно приветствуют нас и охотно показывают "Пашу" – самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", которая может уничтожать бронированную технику противника с дальностью огня до 15 километров. Осколочный заряд поражает и цели вокруг.

Старший наводчик гаубицы Михаил готовит установку к боевому использованию, тем временем рассказывает, что работает на "Гвоздике" еще со времен АТО, на ней прошел бои за Дебальцево, а сейчас защищает Сумщину.

Кабина гаубицы небольшая, внутри она напоминает субмарину. Михаил тоже сравнивает приборы отслеживания с подлодкой, ведь ты смотришь из кабины, а видишь все, что происходит вокруг.

"Если нужна помощь, или есть какая-то цель, то мы уезжаем, наносим огневое поражение. Поражать она может почти все. Особенно, например, чтобы подавить огонь. Если они начинают стрелять, то мы стреляем в ответ", – говорит он.

Группа бойцов снимает маскировку с гаубицы, пора ехать на задание. Цель – поразить группу россиян, которые в очередной раз пытаются совершить прорыв.

Главный вопрос сейчас – смогут ли оккупанты снова пойти в наступление на этой части фронта. Старший офицер батареи Дмитрий говорит, что такая угроза, к сожалению, есть всегда: россияне уже сделали так на Харьковщине, так что могут попытаться и здесь. Агрессоры хорошо закрепились на границе, могут перебросить сюда дополнительные силы. Расстояние до врага – каких-то 5-10 километров.

"Плохо то, что очень многие не знают, что, например, в Черниговской, Сумской области все равно происходят бои, все равно есть обстрелы. Очень мало об этом говорят, но на самом деле это все есть", – говорит Дмитрий.

Однако командир утверждает, что так, как было в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения. уже не будет. Легко зайти россиянам больше не удастся, потому что украинская оборона уже значительно укреплена и готова дать отпор.

Два с лишним года назад агрессорам на этом куске фронта противостояли преимущественно местные, гражданские и территориальная оборона. Те, кто тогда партизанил, сжигая вражескую технику по лесам, теперь взялись за оружие уже в рядах регулярной армии.