Россияне заявляют о новой "атаке дронов" на Ильский НПЗ

По словам россиян, на нефтеперерабатывающем заводе утром 5 мая прогремел взрыв, после чего якобы начался пожар.

"Несколько минут назад завод был атакован украинским беспилотником. Он прилетел в одну из установок и начался пожар", - заявляют в России.

Некоторые российские СМИ нафантазировали версию с диверсантами. Россияне пишут, что "диверсанты взорвали пятую установку с помощью СВУ", а затем якобы пытались скрыться, но их задержали.

Напомним, в ночь на 4 мая в Краснодарском крае РФ вспыхнул резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода.

Позже в России заявили, что НПЗ якобы атаковали четыре беспилотника, а также опубликовали видео вероятной "атаки".

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