ua en ru
Пн, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне заявили, что модернизовали ударный дрон "Привет-82": что изменилось

Понедельник 04 декабря 2023 07:10
UA EN RU
Россияне заявили, что модернизовали ударный дрон "Привет-82": что изменилось Фото: дрон "Привет-82" (рос СМИ)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне заявили об улучшении дрона "Привет-82". который используется на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ТАСС.

"Мы продолжали вести работу над улучшением "Привет-82", получая отзывы и рекомендации в ходе боевого применения аппарата в зоне спецоперации. Постепенно была создана новая модификация аппарата - "Привет-82М1". - сообщили в конструкторском бюро.

Разработчики сообщили, что модифицированным дроном можно управлять из укрытия. Для этого нужно поместить ретрансляторы видео и управления с направленной антенной на возвышенность.

"Новая наземная станция позволяет управлять дроном из подвала или блиндажа, поместив ретрансляторы видео и управления с направленной антенной на возвышенность. Безопасность расчета - это наш приоритет", - заявили в конструкторском бюро.

По словам российских СМИ, дрон применяют на трех направлениях: Угледарском, Бахмутском и Херсонском.

Характеристики дрона "Привет-82"

Дальность полета аппарата - до 30 километров, максимальная скорость 140 км/ч. Беспилотник может поднять в воздух до 5,5 килограмма полезной нагрузки.

Число "82" в названии беспилотника означает калибр мины, являющейся его штатным вооружением.

Дроны, которыми пользуются российские войска

Ранее мы сообщали, что российские войска использовали в войне против Украины дрон "Скальпель". Мы писали в чем его отличие от "Ланцета".

Также мы сообщали об российской альтернативе иранским "Шахедам" - дрон "Герань-2"

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Война в Украине Российская Федерация
NEWS
ВСУ подтвердили продвижение в районе Кременной Луганской области: карты ISW
ВСУ подтвердили продвижение в районе Кременной Луганской области: карты ISW
DAILY
Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС