"Часов Яр снова под огнем российских реактивных систем залпового огня. Россияне нанесли удар по жилому массиву", - написал он.

По словам главы ОВА, в результате обстрела горит местная школа, многоквартирные и частные дома.

О пострадавших информация в настоящее время не поступала.

Фото: Россияне нанесли удар по жилому массиву в Часовом Яру (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, 27 января обстреляли Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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