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Войска РФ нанесли удар по жилому дому под Днепром, среди пострадавших ребенок

Фото: Россияне нанесли удар по жилому дому под Днепром (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Подгородненской общине в пригороде Днепра. В результате происшествия пострадали шесть человек, среди которых ребенок.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Взрыв прогремел в Подгородненской громаде Днепровского района. Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди", - сообщил он.

По словам Лысака, в результате инцидента шестеро пострадавших, среди них - 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Вспыхнуло два пожара, пожарные укрощают пламя. Изуродовано также спасательное подразделение", - заявил он.

На месте работают все службы.

Фото: Россияне нанесли удар по жилому дому под Днепром (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ранее сообщалось, что в пригороде Днепра прогремел взрыв, после чего в регионе объявили тревогу.

Ситуация в Днепропетровской области

Захватчики регулярно атакуют Днепропетровскую область. В частности, обстрелам чаще всего подвергается Никопольский район из-за его расположения на правом берегу Днепра. Поскольку Левый берег оккупирован российскими войсками.

26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего погибли четыре человека, разрушения получили поликлиника и ветеринарная клиника.

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