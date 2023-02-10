Россияне нанесли удар по Славянску: пострадали многоэтажки (фото)

Российские захватчики обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате этого пострадали многоэтажные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Славянской городской военной администрации.
"Очередной удар община потерпела накануне вечером", - заявил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
По его словам, на этот раз "прилет" произошел в микрорайоне "Бетонмаш".
"Пострадали окна в домах по ул. Новый Быт. К счастью, обошлось без жертв", - объяснил Лях.
Напомним, что в четверг, 9 февраля, в Славянске (Донецкая область) раздался громкий взрыв. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.
Двое граждан Азербайджана погибли из-за российских обстрелов села Клещиевка Донецкой области вечером 9 февраля.
В ночь на 10 февраля Донецкая область подверглась многочисленным ракетным атакам. В результате обстрелов ранены и разрушены.
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