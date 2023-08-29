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Россияне нанесли удар по Купянску: погиб мужчина

Купянск, Харьковская область, Вторник 29 августа 2023 11:47
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Россияне нанесли удар по Купянску: погиб мужчина Фото: россияне нанесли удар по Купянску, погиб мужчина (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска во вторник, 29 августа, нанесли удар по Купянску в Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина, еще один - раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, в результате артиллерийских обстрелов погиб гражданский мужчина 45 лет. Повреждены здания мясокомбината, где погибший работал охранником.

Также в городе поврежден многоквартирный дом и частное домовладение. Получил осколочное ранение 67-летний мужчина. От госпитализации пострадавший отказался.

Фото: последствия обстрела Купянска (t.me/synegubov)

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьковскую область. Под удар врага попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.

Так, недавно россияне обстреляли кафе в селе Подолы Купянского района. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.

27 августа оккупанты нанесли удары по Богодуховскому району. В результате обстрела погибла женщина 1984 года рождения, находившаяся на территории домовладения.

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