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Россияне нанесли удар по Киевской области: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Россияне нанесли удар по Киевской области (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 27 октября нанесли удар по Киевской области. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Чиновник отметил, что противник атаковал одну из громад. В результате обстрела возник пожар. Спасатели пытаются потушили пламя.

"Предварительно, жертв и пострадавших нет. В области объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - указал Кулеба.

Глава ОВА также подчеркнул, что запрещено выкладывать в социальные сети какие-либо фото и видео вражеских попаданий.

Напомним, руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что оккупанты около полуночи 27 октября атаковали Украину дронами-камикадзе. Большая часть беспилотников была уничтожена.

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