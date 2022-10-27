Россияне нанесли удар по Киевской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 27 октября нанесли удар по Киевской области. Объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Чиновник отметил, что противник атаковал одну из громад. В результате обстрела возник пожар. Спасатели пытаются потушили пламя.
"Предварительно, жертв и пострадавших нет. В области объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - указал Кулеба.
Глава ОВА также подчеркнул, что запрещено выкладывать в социальные сети какие-либо фото и видео вражеских попаданий.
Напомним, руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что оккупанты около полуночи 27 октября атаковали Украину дронами-камикадзе. Большая часть беспилотников была уничтожена.
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