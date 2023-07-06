Россияне нанесли удар по Херсону: есть пострадавшие и разрушения

"Враг ударил по жилому дому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что легкие ранения получила 41-летняя женщина, а 64-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также под российский обстрел попал и продуктовый магазин.

"У 39-летней продавщицы диагностировали контузию, ее жизни ничего не угрожает", - добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения нашими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона из артиллерии и другого вооружения.

Как рассказал Прокудин, например, только за минувшие сутки, 5 июня, россияне совершили 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

По Херсону было выпущено 38 снарядов. В результате российской агрессии вчера погибли 2 человека, 10 - получили ранения.