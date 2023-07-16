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Россияне нанесли удар по Херсонской области. Пострадали два человека

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область 16 июля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 16 июля, российские военные обстреляли частные дома села Розлив Херсонской области. В результате этого пострадали гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

Предварительно известно, что в результате обстрела ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет. Они находились на своих подворьях. Им на месте оказана медицинская помощь.

Кроме этого в Белозерском районе в результате обстрела загорелось поле, засеянное пшеницей.

"Масштабы ущерба еще устанавливаются. Но это - очередное преступление российской армии. Она уничтожила не просто поле, а колоссальный человеческий труд и будущий хлеб", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации украинскими военными Херсона, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.

К примеру, в результате ударов по Бериславскому району 12 июля, пострадал гражданский. Тогда же враг нанес артиллерийский удар по жилым домам Гавриловки Новоалександровской общины.

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Херсонская областьВойна России против Украины