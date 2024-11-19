Россияне нанесли удар по Харькову, есть пострадавшие

«В Харькове прилет по Киевскому району города. На эту минуту имеем информацию о трех пострадавших», - сообщил он.

В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов тоже сообщил об атаке на город. По его словам, тяжелых раненых нет.

Однако позже он добавил, что количество пострадавших возросло до шести человек.

Обновлено 13:38

Терехов заявил, что в Харькове уже семеро пострадавших в результате вражеского удара.

Обновлено 13:47

Глава ОГА Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до девяти человек.