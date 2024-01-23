Россияне нанесли шесть авиаударов по Бериславскому району: погибла женщина

Российская армия сегодня, 23 января, нанесла шесть авиаударов по Бериславскому району Херсонской области. В результате этого погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Весь день российская авиация бьет по Херсонской области. Вечером на населенные пункты Бериславского района оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб", - говорится в заявлении.
По словам главы области, один из "прилетов" пришелся на жилой дом в селе Шляховое.
Фото: Шляховое (deepstatemap.live)
"Во время спасательной операции из-под завалов достали тело погибшей женщины, 1963 года рождения", - добавил Прокудин.
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Сегодня российские оккупанты только в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. В результате вражеской атаки пострадала местная жительница.
Также Российская Федерация вечером понедельника, 22 января, сбросила четыре авиационные бомбы на жилые дома в селе Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.