RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне нанесли шесть авиаударов по Бериславскому району: погибла женщина

Архивное фото: Россияне нанесли шесть авиаударов по Бериславскому району (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 23 января, нанесла шесть авиаударов по Бериславскому району Херсонской области. В результате этого погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Весь день российская авиация бьет по Херсонской области. Вечером на населенные пункты Бериславского района оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб", - говорится в заявлении.

По словам главы области, один из "прилетов" пришелся на жилой дом в селе Шляховое.

Фото: Шляховое (deepstatemap.live)

"Во время спасательной операции из-под завалов достали тело погибшей женщины, 1963 года рождения", - добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Сегодня российские оккупанты только в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. В результате вражеской атаки пострадала местная жительница.

Также Российская Федерация вечером понедельника, 22 января, сбросила четыре авиационные бомбы на жилые дома в селе Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине