Россияне нанесли ракетный удар по Смеле под Черкассами: есть раненые

Российская армия сегодня, 29 декабря, нанесла ракетный удар по городу Смела в Черкасской области. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца и заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебу.
"В результате вражеской атаки имеем попадание ракеты в жилой сектор", - говорится в заявлении.
По его словам, повреждены 12 домов.
"Сейчас 6 пострадавших. На месте работают все службы", - добавил глава области.
Фото: Последствия удара (t.me/OleksiyKuleba)
Кулеба сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты при помощи ракет и дронов атаковали Украину. Всего в небе фиксировали 158 воздушных целей.
Под вражеским ударом, в частности, находился и Киев. В столице упали обломки, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.
Согласно последним данным, было известно о четырех погибших и 24 пострадавших.
Более детально с последствиями ракетного удара россиян по Украине можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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