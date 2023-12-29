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Россияне нанесли ракетный удар по Смеле под Черкассами: есть раненые

Архивное фото: Россияне нанесли ракетный удар по Смеле под Черкассами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 29 декабря, нанесла ракетный удар по городу Смела в Черкасской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца и заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебу.

"В результате вражеской атаки имеем попадание ракеты в жилой сектор", - говорится в заявлении.

По его словам, повреждены 12 домов.

"Сейчас 6 пострадавших. На месте работают все службы", - добавил глава области.

Дополнительная информация

Фото: Последствия удара (t.me/OleksiyKuleba)

Кулеба сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. 

Самый массированный удар по Украине

Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты при помощи ракет и дронов атаковали Украину. Всего в небе фиксировали 158 воздушных целей.

Под вражеским ударом, в частности, находился и Киев. В столице упали обломки, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.

Согласно последним данным, было известно о четырех погибших и 24 пострадавших.

Более детально с последствиями ракетного удара россиян по Украине можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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