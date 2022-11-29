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Россияне нанесли ракетный удар по Славянску: что известно

Фото: Россияне нанесли ракетный удар по Славянску (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 29 ноября, российские военные обстреляли Славянск (Донецкая область). Размер повреждений выясняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

"К сожалению, город снова обстреляли. Предварительно - ракеты С-300", - говорится в заявлении.

Вадим Лях сообщил, что россияне атаковали два микрорайона города, а именно "Химик" и "Лесной".

"К счастью, обошлось без жертв. Размер повреждений выясняется", - добавил глава города.

Напомним, что в четверг, 24 ноября, российские военные атаковали Славянск (Донецкая область). Объем разрушений уже устанавливается.

Во вторник, 29 ноября, российские оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области, избрав своей целью жилищный сектор. Из-за обстрела, который велся из "Града", один человек погиб, еще три человека получили ранения.

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