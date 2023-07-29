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Россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах

Иллюстративное фото: Россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах. В результате чего пострадало учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сумской ОВА в Telegram.

"Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Удары по Сумам и области

Российские оккупанты почти ежедневно атакуют приграничье Украины, в частности Сумскую область. Однако областной центр - Сумы - оказывается под вражескими обстрелами время от времени.

В ночь на 20 июля враг с помощью беспилотников "Шахед" атаковал Сумы и повредил здание внешкольного оздоровительного заведения.

А в результате атаки "Шахедов" на Сумы 3 июля погибли три человека, еще более 20 получили ранения. Тогда дрон кафиров попал в жилую многоэтажку.

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