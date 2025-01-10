Россияне нанесли по позициям ВСУ около трех тысяч ударов: что происходит на фронте

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли 10 авиационных ударов, применив 18 КАБов.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 576 дронов-камикадзе и осуществили около трех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши войска отражали пять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица - все боестолкновения уже завершены.

На Купянском направлении враг одиннадцать раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники отбили три атаки, еще восемь боестолкновений пока продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 39 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Шесть боев продолжаются.

На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка, противник дважды атаковал позиции наших войск, успеха не имел.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 32 боестолкновения вблизи Белой Горы, Предтечино, Часового Яра и Ступочек, две атаки продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 61 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. До сих пор продолжается 13 боестолкновений.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 276 оккупантов, 139 из них - безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного, четыре боестолкновения продолжаются.

Потери противника на данном направлении составляют: 66 оккупантов ликвидированы, 80 ранены, кроме того, уничтожены три боевые бронированные машины и шесть мотоциклов.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали 22 атаки российских захватчиков, еще одна атака продолжается. Противник совершил более 190 обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня.