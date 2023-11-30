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Россияне нанесли авиаудар по Торецку: есть погибший, еще трое получили ранения

Торецк, Четверг 30 ноября 2023 20:32
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Россияне нанесли авиаудар по Торецку: есть погибший, еще трое получили ранения Архивное фото: Россияне нанесли авиаудар по Торецку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 30 ноября, нанесла авиаудар по Торецку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и Донецкую областную прокуратуру.

"Торецк. Вечером враг совершил авиаудар по городу. В результате разрушен частный дом на 4 хозяина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек погиб, а представители ГСЧС и Национальной полиции Украины спасли из-под завалов 2 человек.

"В целом пострадало 3 человека. Работы завершены", - добавили спасатели.

Начато расследование

Прокуратура сообщает, что в 17:40 оккупанты второй раз за день атаковали город Торецк. По предварительным данным, враг сбросил на город две авиабомбы КАБ-250.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители. Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Удары по Торецку

Торецк расположен вблизи линии фронта, неподалеку от оккупированной Горловки. Россияне регулярно атакуют город.

28 ноября российские войска ударили из авиации по шахте в Торецке. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины - работницы, которые находились в одной из мастерских. Позже количество раненых выросло до пяти.

Сегодня сообщалось, что российские войска ранили троих жителей Торецка, ожидавших "гуманитарку".

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