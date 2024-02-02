Россияне нанесли авиаудар по центру Херсона: есть раненые и разрушения (фото)

Российская армия сегодня, 2 февраля, нанесла авиационный удар по центру Херсона. В результате этого пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и ГСЧС Украины.
"Российские оккупационные войска атаковали Херсон с авиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже известно об одной раненой. Женщина 73 лет на момент удара находилась во дворе. Травмированная госпитализирована с контузией и осколочным ранением.
Фото: Последствия удара (t.me/roman_mrochko)
"В результате авиаудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города", - добавил Мрочко.
По его словам, информация уточняется.
Прокудин сообщил, что есть информация о двух раненых.
"Еще один пострадавший - 17-летний парень. Его тоже госпитализировали в медучреждение", - пишет он.
Спасатели опубликовали фотографии последствий авиационного удара РФ по центру Херсона.
Фото: Последствия удара (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили 11 "Шахедов". Еще по меньшей мере 7 дронов не достигли своих целей и исчезли локально.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что удар был направлен по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской области. Известно, что в Кривом Роге повреждена подстанция.
В Кривом Роге без света осталось почти 100 тысяч абонентов, также были обесточены две шахты.
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