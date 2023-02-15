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Россияне нанесли артиллерийские удары по Очаковской общине: подробности

Фото: россияне нанесли артиллерийские удары по Очаковской общине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска вчера вечером и сегодня утром обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Враг наносил удары из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 14 февраля, в 19:52 и сегодня, 15 февраля, в 06:10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - сообщил начальник военной администрации.

Тем временем в других районах области день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, утром 14 февраля российские оккупанты атаковали Очаковскую общину. В результате обстрелов начались пожары жилых домов, также повреждены административные здания.

Также в ночь на 15 февраля взрывы были слышны в Херсоне. При этом тревога в городе не объявлялась.

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