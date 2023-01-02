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Россияне нанесли 70 ударов по приграничью Сумской области

Фото: россияне нанесли 70 ударов по приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 2 января, российские войска обстреляли четыре общины Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 70 ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"70 ударов нанесли россияне по приграничью из разных видов вооружения", - написал Живицкий.

  • Краснопольскую общинуо враг обстрелял 4 раза из минометов и артиллерии. Всего было 42 прилета.
  • По Шалыгинской общине войска РФ били из минометов, зафиксировано 3 прилета.
  • Великописаревскую общину противник обстрелял с вертолета Ми-24. На территории взорвалось 5 ракет типа НУРС.
  • Белопольская община: россияне вели огонь по приграничной из минометов 120 мм калибра, 20 прилетов. В результате обстрела повреждена школа, линия электропередач, уничтожен автомобиль УАЗ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье 1 января российские войска обстреляли пять общин Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 114 ударов.

Также ранее мы писали, что 31 декабря враг нанес 110 ударов по Сумской области, пострадали шесть общин.

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