Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью

Российские оккупанты нанесли около 12 ракетных ударов по Запорожью во время очередного массированного обстрела 16 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"Проклятые рашисты атакуют Запорожье. Нанесено уже около 12 ракетных ударов", - написал он.
Куртей призвал жителей находиться в безопасных местах.
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Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о 15 прилетах вражеских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. На местах работают все соответствующие службы.
Жителей просят приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры.
Отметим, что сегодня захватчики прибегли к очередному обстрелу территории Украины. РБК-Украина сообщает все подробности атаки оккупантов.
Кроме того, в Украине возникли массовые перебои с электроэнергией из-за ударов россиян.
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