Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью

"Проклятые рашисты атакуют Запорожье. Нанесено уже около 12 ракетных ударов", - написал он.

Куртей призвал жителей находиться в безопасных местах.

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Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о 15 прилетах вражеских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. На местах работают все соответствующие службы.

Жителей просят приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры.

Отметим, что сегодня захватчики прибегли к очередному обстрелу территории Украины. РБК-Украина сообщает все подробности атаки оккупантов.

Кроме того, в Украине возникли массовые перебои с электроэнергией из-за ударов россиян.

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