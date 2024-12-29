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Россияне запустили по Украине шесть ракет и 10 дронов. Сколько сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 9 из 10 дронов во время атаки РФ по Украине 29 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 29 декабря оккупанты запустили по Украине шесть ракет С-300/С-400 и 10 дронов. ПВО сбила почти все российские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 29 декабря противник осуществил пуски шести зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области по Курской и Сумской областях", - говорится в сообщении.

Также оккупанты атаковали 10 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с временно оккупированного Крыма.

Как отработала ПВО

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбито 9 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов.

"Все - в небе над Николаевской областью", - добавили военные.

 

Атака РФ на Николаевскую область

С вечера 28 декабря и в ночь на 29 декабря российские войска атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе. Под ударом были Очаков и Черноморская община.

Из-за атаки произошли несколько пожаров. В частности, огонь возник на объекте энергетической инфраструктуры. Его уже погасили, но один человек получил ранения.

Как отметил глава ОВА Виталий Ким, ПВО сбила в небе над Николаевской областью 9 беспилотников. Отметим, что Николаев и область РФ атакует вторую ночь подряд.

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