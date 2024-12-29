Россияне запустили по Украине шесть ракет и 10 дронов. Сколько сбила ПВО

"В ночь на 29 декабря противник осуществил пуски шести зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области по Курской и Сумской областях", - говорится в сообщении.

Также оккупанты атаковали 10 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с временно оккупированного Крыма.

Как отработала ПВО

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбито 9 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов.

"Все - в небе над Николаевской областью", - добавили военные.