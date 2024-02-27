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Россияне запустили "Шахеды" по Украине: где есть угроза

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 27 февраля, вечером в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации украинских военных, российские дроны зафиксировали над акваторией Черного моря. 

Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот)

Беспилотники летят в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. В регионе уже объявлена воздушная тревога. 

Также в Днепропетровской области предупреждали о возможной работе противовоздушной обороны по вражескому дрону. 

Обновлено 21:52

Новая группа дронов со стороны Черного моря в направлении Коблево Николаевской области, сообщили в Воздушных силах. 

Обновлено 22:18

По информации Воздушных сил, дроны заметили в Лиманском районе Одесской области. Курс полета северный. 

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют для ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Чаще всего их целью является гражданская инфраструктура. 

Последняя такая атака произошла в ночь на 27 февраля. Всего враг запустил 13 беспилотников по нашей стране

В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено 11 российских "Шахедов". 

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