Россияне запустили "Шахеды" по Украине: где есть угроза

Российские оккупанты сегодня, 27 февраля, вечером в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
По информации украинских военных, российские дроны зафиксировали над акваторией Черного моря.
Беспилотники летят в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. В регионе уже объявлена воздушная тревога.
Также в Днепропетровской области предупреждали о возможной работе противовоздушной обороны по вражескому дрону.
Обновлено 21:52
Новая группа дронов со стороны Черного моря в направлении Коблево Николаевской области, сообщили в Воздушных силах.
Обновлено 22:18
По информации Воздушных сил, дроны заметили в Лиманском районе Одесской области. Курс полета северный.
Напомним, российские оккупанты регулярно используют для ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Чаще всего их целью является гражданская инфраструктура.
Последняя такая атака произошла в ночь на 27 февраля. Всего враг запустил 13 беспилотников по нашей стране.
В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено 11 российских "Шахедов".
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