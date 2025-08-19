Россияне запустили на Кременчуг крылатые ракеты: в городе были слышны звуки взрывов

В частности, военные информировали, что этой ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Уже с 05:08 в Харьковской области фиксировали первые крылатые ракеты, которые летели в направлении Полтавской области.

Впоследствии военные уточнили, что вражеские цели держат курс на Кременчуг и приближаются к городу. Параллельно каналы писали, что примерно в 05:26 в городе были слышны взрывы. Официальных данных о сбивании целей или наоборот, попаданий - не было.

Также стоит отметить, что ночью Полтавская область была под атакой дронов. Воздушные силы неоднократно фиксировали вражеские БпЛА в регионе.

Судя по информации из местных каналов, под атакой оказались Лубны и Кременчуг. В частности, издание "Суспільне" около 01:40 писало, что в населенном пункте Лубны слышны взрывы.

Что именно было под атакой и какие последствия и есть ли они вообще-то, официальных данных пока не было.