Россияне запустили фейк о контрабанде украинского оружия в Финляндию, - МВД

В МВД отметили, что кремлевские пропагандисты нередко прибегают к манипуляциям работой иностранных журналистов.

"Они (россияне, - ред.) пользуются плодами труда иностранных журналистов, которые пользуются непроверенными источниками, слухами из трущоб Интернета, нелогичными предположениями, мнениями аффилированных с пророссийскими силами экспертов. Так происходят настоящие информационные операции путинского режима, чтобы осквернить имидж Украинского государства в глазах партнеров", – сообщили в ведомстве.

Последним примером такой операции в МВД назвали недавнее интервью издания Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном, в котором утверждается, что украинское оружие якобы было замечено у одной из финских байкерских банд.

"В настоящее время для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины направлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола", - сообщили в МВД.