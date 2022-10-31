RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне запустили фейк о контрабанде украинского оружия в Финляндию, - МВД

Фото: россияне запустили фейк о контрабанде украинского оружия в Финляндию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российские пропагандисты создали фейк о якобы контрабанде украинского оружия в Финляндию. Оно, по их словам, попало в руки байкерской банды.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Министерства внутренних дел Украины.

В МВД отметили, что кремлевские пропагандисты нередко прибегают к манипуляциям работой иностранных журналистов.

"Они (россияне, - ред.) пользуются плодами труда иностранных журналистов, которые пользуются непроверенными источниками, слухами из трущоб Интернета, нелогичными предположениями, мнениями аффилированных с пророссийскими силами экспертов. Так происходят настоящие информационные операции путинского режима, чтобы осквернить имидж Украинского государства в глазах партнеров", – сообщили в ведомстве.

Последним примером такой операции в МВД назвали недавнее интервью издания Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном, в котором утверждается, что украинское оружие якобы было замечено у одной из финских байкерских банд.

"В настоящее время для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины направлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола", - сообщили в МВД.

Россияне приступили к информационно-психологической спецоперации, направленной на дискредитацию мобилизационной кампании в Украине. Среди сообщений, которые использовал враг, были призывы к мужчинам покинуть Украину, сообщения о больших потерях ВСУ, "инструкции" как избежать мобилизации и т.д.

А ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что РФ умышленно использует фейки для эскалации войны против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
фейкиВойна России против Украины