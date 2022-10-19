Россияне в Запорожской области хотят забрать жилье выехавших из оккупации людей, - Генштаб

Россияне хотят забрать жилье у тех жителей Запорожской области, которые покинули регион и уехали из оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Оккупационное руководство временно захваченной территории Запорожской области организовало проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и "перепись" населения", - говорится в сообщении.
По информации Генштаба, мероприятия проводятся в целях поиска и отчуждения жилья местных жителей, выехавших за пределы захваченных территорий.
Напомним, что ранее ВСУ нанесли точечные удары по позициям россиян под Запорожьем.
Также российские оккупанты ночью среды, 19 октября, произвели обстрел Орехова Запорожской области, который длился 7 часов подряд.
Ранее стало известно, что мобилизация в РФ продолжается, несмотря на проблемы с материальным обеспечением. Уже зафиксированы случаи, которые россияне на оккупированных территориях Украины одевают в гражданское.
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