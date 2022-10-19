RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне в Запорожской области хотят забрать жилье выехавших из оккупации людей, - Генштаб

Фото: Россияне в Запорожской области хотят забрать жилье выехавших из оккупации людей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне хотят забрать жилье у тех жителей Запорожской области, которые покинули регион и уехали из оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Оккупационное руководство временно захваченной территории Запорожской области организовало проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и "перепись" населения", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, мероприятия проводятся в целях поиска и отчуждения жилья местных жителей, выехавших за пределы захваченных территорий.

Напомним, что ранее ВСУ нанесли точечные удары по позициям россиян под Запорожьем.

Также российские оккупанты ночью среды, 19 октября, произвели обстрел Орехова Запорожской области, который длился 7 часов подряд.

Ранее стало известно, что мобилизация в РФ продолжается, несмотря на проблемы с материальным обеспечением. Уже зафиксированы случаи, которые россияне на оккупированных территориях Украины одевают в гражданское.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьГенштаб ВСУВойна в Украине