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Россияне закрывают церкви протестантских конфессий на оккупированных территориях

Фото: Россияне закрывают церкви протестантских конфессий на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты оказывают давление на представителей всех конфессий на временно оккупированных территориях. В частности, враг закрывает церкви различных протестантских конфессий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Оккупанты забрали здание церкви христиан веры Евангельской в Мелитополе. Оккупанты хотя и выдали пастору сначала разрешительные документы, но впоследствии просто захватили помещение и отобрали ключи", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что в городе почти не осталось действующих протестантских церквей, ведь большинство из них экспроприировали оккупанты для своих нужд. Отмечается, что схожая ситуация и в других захваченных населенных пунктах.

Ранее россияне начали заниматься "интеграцией" церквей на временно оккупированных территориях. Оккупанты запустили соответствующую программу "содействия религиозным организациям в интеграции в российское социокультурное пространство". Ею занимается общественная организация "российская ассоциация по защите религиозной свободы", которая финансируется за счет грантов президента РФ.

"Фактически организация занимается ревизией имущества других конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную православную церковь Украины и мусульманские ячейки, которые не подконтрольны духовному управлению мусульман РФ. Аналогичную политику Москва уже отработала в свое время в Крыму", - добавили напоследок.

Напомним, что оккупационная "администрация" Запорожской области сформировала перечень тех, кто будет отвечать за легализацию мародерства.

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать социальные выплаты и оставили людей без денег.

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