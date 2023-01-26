Россияне закрывают церкви протестантских конфессий на оккупированных территориях

"Оккупанты забрали здание церкви христиан веры Евангельской в Мелитополе. Оккупанты хотя и выдали пастору сначала разрешительные документы, но впоследствии просто захватили помещение и отобрали ключи", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что в городе почти не осталось действующих протестантских церквей, ведь большинство из них экспроприировали оккупанты для своих нужд. Отмечается, что схожая ситуация и в других захваченных населенных пунктах.

Ранее россияне начали заниматься "интеграцией" церквей на временно оккупированных территориях. Оккупанты запустили соответствующую программу "содействия религиозным организациям в интеграции в российское социокультурное пространство". Ею занимается общественная организация "российская ассоциация по защите религиозной свободы", которая финансируется за счет грантов президента РФ.

"Фактически организация занимается ревизией имущества других конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную православную церковь Украины и мусульманские ячейки, которые не подконтрольны духовному управлению мусульман РФ. Аналогичную политику Москва уже отработала в свое время в Крыму", - добавили напоследок.