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Россияне уже заявляют об "сбитии F-16" в Украине. В Воздушных силах прокомментировали

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты начали выдумывать, что их войска якобы уже сбивают истребители F-16 в Украине. Однако Воздушные силы ВСУ еще даже не получили эти самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Я думаю, что к концу дня будет больше (сообщений о "сбитых" F-16 - ред.). И к концу года они завершат "этот тяжелый год", пожалуй, по меньшей мере двумя эскадрильями", - сказал Игнат.

В то же время он отметил, что на самом деле такие сообщения россиян радуют. В сводках Минобороны РФ за день по пять украинских самолетов "уничтожаются".

"Ну о F-16 это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их "нашли" в Украине". Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну так все-таки, оффрекорд, скажите, есть они (в Украине - ред.)?". Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает", - добавил спикер.

Игнат также  ответил, готовы ли уже на 100 процентов истребители к отправке в Украину.

"Давайте не будем преувеличивать готовность, как это делает враг. Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть, что мы готовы. Мы в процессе. Кроме пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Потому заявили наши партнеры, что готовы передать. Пока вот такое было заявление", - пояснил он.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Осенью Politico писало о том, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и уже 25 октября начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. В свою очередь во время переговоров президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за его решение относительно этих самолетов.

Добавим, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что переданные Украине самолеты F-16 необходимо будет несколько модернизировать, чтобы они не уступали по параметрам российской авиации.

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Воздушные силы УкраиныF-16Война России против Украины