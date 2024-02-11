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Россияне вечером обстреляли Харьковскую область, разрушены жилые дома, есть погибшая

Воскресенье 11 февраля 2024 09:54
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Россияне вечером обстреляли Харьковскую область, разрушены жилые дома, есть погибшая Фото: россияне обстреляли поселок Водяное Харьковской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Вечером, 10 февраля, российские военные массированно ударили по поселку Водяное Харьковской области. В результате бомбардировок погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Во время обстрелов были разрушены 2 частных жилых дома. Также по меньшей мере 7 домовладений пострадали.

"Из-под завалов разрушенного жилого дома спасатели изъяли тело погибшей женщины 1969 года рождения. Еще одному мужчине была оказана медицинская помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался", - пишет пресс-служба.

К ликвидации последствий привлекались 1 единица техники и 6 спасателей.

Фото: россияне обстреляли поселок Водяное Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

Также террористы ударили и по местному фермерскому хозяйству. Было разрушено 5 складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.

Массированная атака на Украину в ночь на 11 февраля

В ночь на 11 февраля террористы нанесли удар 45-ю ударными дронами типа Shahed-136/131. БпЛА запускали из районов Балаклава и мыс Чауда временно оккупированного Крыма.

К отражению воздушного нападения привлекали:

  • подразделения зенитных ракетных войск;
  • подразделения мобильных огневых групп;
  • средства радиоэлектронной борьбы.

Противовоздушная оборона уничтожила 40 "Шахедов" в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской и других областей.

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