Россияне потеряли за сутки около 1500 солдат и 11 танков, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), войска агрессора имели успех в Харьковской области, а также возле Торецка и Часового Яра в Донецкой области.

По данным последней сводки Генштаба, россияне давят на ВСУ в Курской и Донецкой областях.

Минувшей ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". Ближе к утру силы ПВО сбили все вражеские цели.

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