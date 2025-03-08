Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил потери РФ

Напомним, что по состоянию на 22:00, 7 марта, на фронте с начала суток произошло 109 боевых столкновений. Наиболее активно враг действовал на Покровском направлении, где пытался атаковать позиции ВСУ 24 раза.

"Захватнические подразделения 24 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надеевка, Луч, Лысовка, Алексеевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска. Авиационным ударам подверглись Александрополь, Миролюбовка, Елизаветовка, Покровск, Зверево и Ореховое", - информировали в Генштабе.

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