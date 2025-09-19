Россияне потеряли в войне против Украины почти 1,1 млн солдат, - Генштаб

ВСУ возвращают украинскую территорию

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины ведут контрнаступательную операцию под Добропольем и в районе Покровска в Донецкой области.

Он рассказал, что украинские бойцы освободили 160 квадратных километров территории, а потери РФ перевалили за тысячу единиц живой силы.

"Мы осуществляем сейчас одну из наших контрнаступательных операций на Донецком направлении, в районе Покровска, в районе Доброполья. Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери", - отметил президент.

Глава государства добавил, что ВСУ фактически сорвали полноценную наступательную операцию РФ, на которую они рассчитывали после того, как стала операция в Сумской области.