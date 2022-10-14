Россияне теряют способность наступать под Донецком. В ISW назвали причины

Аналитики отмечают, что российские отряды все больше деградируют, удерживая относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, особенно в районе Бахмута.

Подразделения становятся все более деградировавшими, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций, пишут аналитики.

Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, еще больше способствуют снижению морального духа и общему истощению боевых возможностей.

Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается отметить свих боевиков на фронте.

В четверг он заявил, что его ЧВК в одиночку взяла под контроль Иванград, поселок к югу от Бахмута. В свою очередь боевики "ДНР" заявили, что взяли населенный пункт вместе с группировкой "ЛНР". Они также утверждали, что захватили Опытное. Пригожин заявил, что в Опытном идут бои.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что на отдельных направлениях, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.

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