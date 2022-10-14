RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне теряют способность наступать под Донецком. В ISW назвали причины

Фото: россияне теряют способность наступать под Донецком (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ухудшение морального состояния, дисциплины и боеспособности российских войск в зонах боевых действий могут привести к приостановке наступательных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские отряды все больше деградируют, удерживая относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, особенно в районе Бахмута.

Подразделения становятся все более деградировавшими, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций, пишут аналитики.

Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, еще больше способствуют снижению морального духа и общему истощению боевых возможностей.

Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается отметить свих боевиков на фронте.

В четверг он заявил, что его ЧВК в одиночку взяла под контроль Иванград, поселок к югу от Бахмута. В свою очередь боевики "ДНР" заявили, что взяли населенный пункт вместе с группировкой "ЛНР". Они также утверждали, что захватили Опытное. Пригожин заявил, что в Опытном идут бои.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что на отдельных направлениях, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область