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Россияне установили "зубы дракона" на побережье возле Евпатории (фото)

Фото: "зубы дракона" вблизи Евпатории установили оккупанты (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики установили так называемые "зубы дракона" вблизи оккупированной Евпатории. Их заметили на берегу моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

Он опубликовал фото из оккупированного Крыма. На кадрах заметны оборонительные сооружения, так называемые "зубы дракона". Российские оккупанты установили "зубы" на побережье Черного моря.

При этом местные Telegram-каналы пишут, что фото сделаны на Южной косе вблизи поселка Мирное. Оно расположено в 30 километрах от Евпатории.

Фото: "зубы дракона" вблизи Евпатории установили оккупанты (t.me/Nazars_look)

Напомним, "зубы дракона" - это железобетонные конструкции, которые российские войска используют для строительства линии обороны. Такие конструкции в форме пирамиды использовали еще во времена Второй мировой войны, чтобы препятствовать движению танков или мотопехоты.

Ранее в Минобороны Украины объяснили, что оккупанты устанавливают "зубы" в Крыму, потому что боятся наступления украинских войск. Поэтому россияне рассматривают возможность отступления вглубь полуострова.

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ЕвпаторияКрим