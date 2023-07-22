Россияне установили "зубы дракона" на побережье возле Евпатории (фото)

Он опубликовал фото из оккупированного Крыма. На кадрах заметны оборонительные сооружения, так называемые "зубы дракона". Российские оккупанты установили "зубы" на побережье Черного моря.

При этом местные Telegram-каналы пишут, что фото сделаны на Южной косе вблизи поселка Мирное. Оно расположено в 30 километрах от Евпатории.

Фото: "зубы дракона" вблизи Евпатории установили оккупанты (t.me/Nazars_look)

Напомним, "зубы дракона" - это железобетонные конструкции, которые российские войска используют для строительства линии обороны. Такие конструкции в форме пирамиды использовали еще во времена Второй мировой войны, чтобы препятствовать движению танков или мотопехоты.

Ранее в Минобороны Украины объяснили, что оккупанты устанавливают "зубы" в Крыму, потому что боятся наступления украинских войск. Поэтому россияне рассматривают возможность отступления вглубь полуострова.