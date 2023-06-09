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У Резникова объяснили, почему россияне устанавливают "зубы дракона" на подступах к Крыму

Новина українською →
Пятница 09 июня 2023 13:11
У Резникова объяснили, почему россияне устанавливают "зубы дракона" на подступах к Крыму Фото: у Резникова объяснили, почему россияне устанавливают "зубы дракона" на подступах к Крыму (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты устанавливают бетонные препятствия "зубы дракона" на подступах к Крыму, поскольку рассматривают возможность отступления вглубь полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Так, оккупанты оборудуют оборонительные рубежи не только на подступах к Крыму, но и в глубине временно оккупированной территории, на определенном расстоянии до нынешней линии боевого столкновения.

В частности, есть данные об их установке на Перекопском направлении.

"Установление бетонных препятствий "зубов дракона" свидетельствует, что военное руководство РФ рассматривает возможность отступления к дальним рубежам, в том числе вглубь временно оккупированного Крыма", - написала замминистра.

При этом, как отметила Маляр, российским военным, которые находятся на линии боевого столкновения и за спинами которых оборудуют оборонительные рубежи, вероятно, грозит гибель. Поэтому в таких условиях путем спасения остается только добровольная сдача в плен.

Россияне готовятся к обороне Крыма

Оккупанты строят противотанковые бетонные сооружения "зубы дракона" на востоке Крыма и хотят продлить их до Черного моря.

Захватчик также выкопали вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов. Их запечатлели на спутниковых снимках.

К тому же, россияне массово возводят защитные сооружения на полуострове.

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Крим
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