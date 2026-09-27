Россияне утром снова атаковали Киев: есть пострадавшие, среди них дети

По словам мэра, дрон попал в нежилое здание в Шевченковском районе столицы.

В результате атаки пострадали три человека - женщина и двое 16-летних детей. Медики их госпитализируют.

Напомним, ночью 27 сентября российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Произошли пожары в двух районах столицы, погиб мужчина.