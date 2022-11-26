Россияне утром нанесли удары по Купянску: есть пострадавший

"Уже утром оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно – один пострадавший. Детали уточняются", - написал он.

Кроме того, Синегубов рассказал, что в течение суток оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области.

Так, после полуночи в результате ударов по Купянску возникли пожары 6 гаражей. Пострадавших, к счастью, нет.