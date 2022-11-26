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Россияне утром нанесли удары по Купянску: есть пострадавший

Фото: россияне утром 26 ноября нанесли удары по Купянску (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 26 ноября российские войска, применив артиллерию, нанесли несколько ударов по Купянску (Харьковская область). В результате обстрелов есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Уже утром оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно – один пострадавший. Детали уточняются", - написал он.

Кроме того, Синегубов рассказал, что в течение суток оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области.

Так, после полуночи в результате ударов по Купянску возникли пожары 6 гаражей. Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, под вечер 25 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву, применив комплекс С-300. Вследствие обстрела есть рзрушения.

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