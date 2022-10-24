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Россияне утром выпустили более 20 снарядов по северной границе Украины

Фото: россияне утром выпустили более 20 снарядов по северной границе Украины (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром в понедельник, 24 октября, российские войска вновь обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Враг выпустил по регионам более 20 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Север".

Так, утром с 09:45 в течение 10 минут в районе села Сеньковка Черниговской области было зафиксировано 5 "приходов" из миномет 120 мм.

Спустя 40 минут оккупанты из такого же орудия нанесли удар по территории Рожковичей, Сумская область. Враг выпустил 7 мин.

Кроме того, с 11:00 оккупанты начали обстрел Сосновки Сумской области. В районе населенного пункта было зафиксировано 10 прилетов из ствольной артиллерии.

Напомним, вчера российские войска обстреляли шесть общин Сумской области из минометов, реактивной и ствольной артиллерии. Из-за вражеской атаки пострадала 68-летняя женщина - она получила осколочные ранения.

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