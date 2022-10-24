Россияне утром выпустили более 20 снарядов по северной границе Украины

Так, утром с 09:45 в течение 10 минут в районе села Сеньковка Черниговской области было зафиксировано 5 "приходов" из миномет 120 мм.

Спустя 40 минут оккупанты из такого же орудия нанесли удар по территории Рожковичей, Сумская область. Враг выпустил 7 мин.

Кроме того, с 11:00 оккупанты начали обстрел Сосновки Сумской области. В районе населенного пункта было зафиксировано 10 прилетов из ствольной артиллерии.