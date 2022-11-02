Россия обстреляла Купянский район: ранены женщина и двое детей, они в тяжелом состоянии

За прошедшие сутки враг обстреливал города Купянск и Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В частности, при обстреле Купянского района ранения получили женщина с двумя детьми 6 и 4 лет, они находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки в с. Петропавловка Купянского района в результате российского обстрела ранения получила мать 25 лет и 2 детей - 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, в Купянском районе с ранениями госпитализированы мужчины 76 и 62 лет.

"В Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован 70-летний мужчина", - добавил глава региона.