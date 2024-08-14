RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне в Волчанске перегруппируют силы для продолжения штурма, - ОТГ "Харьков"

Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

В Волчанске российские оккупанты продолжают активную воздушную разведку. При этом в центральной части города противник осуществил перегруппировку штурмовых групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

За прошедшие сутки на Харьковском направлении российские оккупанты совершили 13 попыток атаковать позиции Сил обороны Украины, но все они были успешно отбиты. Наши военные решительными действиями остановили продвижение врага вглубь территории Украины.

В районе населенного пункта Глубокое российские захватчики проводят перемещение личного состава, эвакуационные мероприятия и логистическое обеспечение. В Старице, Бугруватке и Огирцево враг проводит ротацию, накапливает личный состав на передовых позициях.

"В Волчанске оккупанты продолжают вести воздушную разведку. В центральной части города противник провел перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады штурмовые действия в квартале многоэтажной застройки с целью продолжения штурмовых действий", - говорится в сообщении. 

В районе населенного пункта Тихое зафиксирована подготовка подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады к наступлению. Противник нанес удар РСЗО по Волчанским Хуторам с территории РФ.

За прошедшие сутки враг совершил два авиаудара, использовав пять управляемых авиабомб, и нанес 37 ударов дронами-камикадзе. Позиции украинских защитников подверглись 402 обстрелам.

С начала этих суток продолжаются три боевых столкновения в районах Волчанска и Липцов. Силы обороны Украины продолжают адекватно реагировать на действия противника, уничтожая его живую силу, вооружение и технику.

Ситуация в Волчанске

Ранее сообщалось, что в Волчанске российские захватчики привлекли штурмовые группы 4 дивизии, пытаясь улучшить логистическое обеспечение и систему связи.

Кроме того, в городе продолжаются интенсивные штурмовые действия, сосредоточенные в районе многоэтажной застройки. Оккупанты активно обустраивают новые эвакуационные точки для своего личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолчанскВойна России против УкраиныВойна в Украине