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Россияне ночью обстреляли ракетами Запорожье: в мэрии рассказали о последствиях

Фото: Россияне ночью нанесли ракетный удар по Запорожью (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 26 сентября обстреляли ракетами Запорожье. В результате атаки врага были повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Ночью Запорожье снова потерпело ракетный удар", - проинформировал чиновник.

Куртев рассказал, что в результате вражеского обстрела были повреждены жилые дома - вылетели окна, а также пострадали образовательное заведение и заведение здравоохранения.

Кроме того, поврежден гаражный кооператив. Там произошел пожар, пострадали автомобили.

Напомним, 25 сентября россияне ракетами обстреляли Запорожье. В городе зафиксировали около 10 "прилетов", получили ранения гражданские.

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ЗапорожьеВойна России против Украины