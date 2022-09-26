Россияне ночью обстреляли ракетами Запорожье: в мэрии рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 26 сентября обстреляли ракетами Запорожье. В результате атаки врага были повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Ночью Запорожье снова потерпело ракетный удар", - проинформировал чиновник.

Куртев рассказал, что в результате вражеского обстрела были повреждены жилые дома - вылетели окна, а также пострадали образовательное заведение и заведение здравоохранения.

Кроме того, поврежден гаражный кооператив. Там произошел пожар, пострадали автомобили.