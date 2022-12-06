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Россияне ночью выпустили по Днепропетровской области около 50 снарядов: в ОВА показали последствия

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Вторник 06 декабря 2022 07:58
Россияне ночью выпустили по Днепропетровской области около 50 снарядов: в ОВА показали последствия Фото: Россияне ночью обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 6 декабря обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады. В мирные города и села прилетели почти 50 снарядов. Обошлось без погибших и раненых", - отметил чиновник.

Резниченко рассказал о последствиях обстрелов:

  • в Никополе изуродованы более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач.
  • В Красногригорьевской громаде перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9 000 семей из нескольких поселков и деревень остались без воды. Энергетики уже приступили к работе.
  • В Марганецкой громаде повреждены частные дома и газопровод.

"В остальных районах ночь была без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Россияне ночью обстреляли Никопольский район / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, захватчики на ночь 6 декабря нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья.

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