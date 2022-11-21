Россияне ночью выпустили 60 снарядов по Никопольскому району: есть раненый

Российские оккупанты в ночь на 21 ноября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага пострадал гражданский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Чиновник отметил, что захватчики из "Градов" и тяжелой артиллерии направили почти 60 снарядов по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской.
По словам Резниченко, в Никополе ранение получил 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, он стался лечиться дома.
В городе российские атаки повредили частные дома, лодку и автомобили. В Мировской и Марганецкой громадах обошлось без пострадавших.
"В других районах ночь без сирен и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.
Россияне обстреляли Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, вечером 20 ноября россияне атаковали Харьковскую область. Враг нанес удар по жилому дому.
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