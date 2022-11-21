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Россияне ночью выпустили 60 снарядов по Никопольскому району: есть раненый

Фото: Россияне выпустили 60 снарядов по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 21 ноября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага пострадал гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Чиновник отметил, что захватчики из "Градов" и тяжелой артиллерии направили почти 60 снарядов по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской.

По словам Резниченко, в Никополе ранение получил 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, он стался лечиться дома.

В городе российские атаки повредили частные дома, лодку и автомобили. В Мировской и Марганецкой громадах обошлось без пострадавших.

"В других районах ночь без сирен и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Россияне обстреляли Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, вечером 20 ноября россияне атаковали Харьковскую область. Враг нанес удар по жилому дому.

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