Россияне ночью ударили ракетой по Кривому Рогу

"Ночью агрессор ударил ракетой по городу Кривой Рог. Все детали сейчас устанавливаются", - сообщил Лысак.

Кроме того, из тяжелой артиллерии российские оккупанты обстреляли Марганецкую общину Никопольского района. Прошло без погибших и пострадавших. Информация по разрушениям уточняется.

По словам главы ОВА, на остальной территории области было спокойно, без вражеских атак.

Обстрелы Кривого Рога

Российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Так, российские террористы в ночь на 23 ноября атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет направили на объект инфраструктуры в Криворожском районе.

В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.

Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.