Россияне ночью обстреливали громаду в Днепропетровской области: выпустили 60 снарядов

По его словам, оккупанты выпустили более 60 снарядов. Предварительно, без погибших и раненых.

Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов выясняются, сообщил Резниченко.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 21 ноября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага пострадал гражданский.

Отметим, что из города Никополь в Днепропетровской области выехало 70% жителей, поскольку россияне регулярно наносят удары по нему.

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